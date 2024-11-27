Москва, 27 ноября, 2024, 11:09 — ИА Регнум. В результате удара украинских формирований по Курской области с использованием трёх тактических ракет погибли два человека. Об этом 27 ноября сообщило главное военное следственное управление СК России.

Валерий Шердюков/ТАСС

Отмечается, что 23 ноября украинские боевики нанесли удар тремя тактическими ракетами по населённому пункту Большое Жирово в Фатежском районе Курской области.

«В результате указанных преступных действий два человека погибли», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ходе предварительного следствия они установят и привлекут к предусмотренной законом ответственности всех украинских боевиков, которые причастны к этому преступлению.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября стало известно, что украинские войска за последние три дня дважды нанесли удары американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по территории Курской области. В результате этого есть пострадавшие среди российских военнослужащих.

Позднее в этот же день Минобороны опубликовало кадры с аэродрома Курск-Восточный, атакованного ракетами ATACMS. На них запечатлены обломки корпусов ракет с их номерами и иными данными, лежащие на взлётно-посадочной полосе и в других частях аэродрома.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 ноября заявил, что все ответственные за нанесение ущерба гражданам и инфраструктуре РФ понесут заслуженное наказание.Он подчеркнул, что от достижения целей спецоперации Россию не заставит отступиться никакая эскалация со стороны противника