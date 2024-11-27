Два человека погибли при ударе тактическими ракетами ВСУ по Курской области
Москва, 27 ноября, 2024, 11:09 — ИА Регнум. В результате удара украинских формирований по Курской области с использованием трёх тактических ракет погибли два человека. Об этом 27 ноября сообщило главное военное следственное управление СК России.
Отмечается, что 23 ноября украинские боевики нанесли удар тремя тактическими ракетами по населённому пункту Большое Жирово в Фатежском районе Курской области.
«В результате указанных преступных действий два человека погибли», — говорится в Telegram-канале ведомства.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ходе предварительного следствия они установят и привлекут к предусмотренной законом ответственности всех украинских боевиков, которые причастны к этому преступлению.
Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября стало известно, что украинские войска за последние три дня дважды нанесли удары американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по территории Курской области. В результате этого есть пострадавшие среди российских военнослужащих.
Позднее в этот же день Минобороны опубликовало кадры с аэродрома Курск-Восточный, атакованного ракетами ATACMS. На них запечатлены обломки корпусов ракет с их номерами и иными данными, лежащие на взлётно-посадочной полосе и в других частях аэродрома.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 ноября заявил, что все ответственные за нанесение ущерба гражданам и инфраструктуре РФ понесут заслуженное наказание.Он подчеркнул, что от достижения целей спецоперации Россию не заставит отступиться никакая эскалация со стороны противника