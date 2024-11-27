Санкт-Петербург, 27 ноября, 2024, 17:11 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге блогера Алексея Поднебесного заподозрили в ещё одном эпизоде насилия над несовершеннолетней. Об этом в среду, 27 ноября, сообщил канал 78.ru со ссылкой на источники.

Петр Ковалев/ТАСС Алексей Поднебесный

По версии следствия, 2 августа блогер, находясь в баре на Пушкинской улице, совратил 15-летнюю девочку.

«На следующий же день у себя дома он совершил с ней половое сношение», — рассказал собеседник.

Возбуждено уголовное дело по ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет») и ст. 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет»). Поднебесный в настоящее время находится под арестом.

21 августа Алексея Поднебесного отправили в СИЗО. Следствие считает, что 2 августа 46-летний фигурант совершил развратные действия в отношении 15-летней девочки. На появившихся в Сети видео видно, как мужчина гуляет по Петербургу со школьницей. На некоторых кадрах девочка сидит у блогера на коленях, он целует её и трогает за грудь. Далее в квартире дома на улице Тележной Поднебесный вступил с ней же в половую связь.

Как передавало ИА Регнум, блогера задержали 19 августа. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления «Половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет». Обвиняемый свою вину не признал.

12 ноября Колпинский районный суд Петербурга на два месяца отправил в СИЗО бывшего замглавы Центра содействия семейному воспитанию № 9 57-летнего Германа Белякова, обвиняемого в изнасиловании двух мальчиков. Мужчину обвиняют в совращении двух воспитанников центра 17 и восьми лет, совершённом в 2023–2024 годах. Один из пострадавших — инвалид. Судебное заседание состоялось в закрытом режиме. Следствие проверяет информацию о других возможных жертвах.