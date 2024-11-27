Курск, 27 ноября, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко посетил Курскую область с рабочим визитом. Об этом в среду, 27 ноября, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

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Смирнов и Кириенко обсудили текущую обстановку в регионе. Губернатор доложил о тех мерах поддержки, которые предоставляются жителям Курской области, вынужденно покинувшим свои дома.

Кириенко посетил Центр распределения гуманитарной помощи, где работают волонтёры Народного фронта, регионального штаба Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», партии «Единая Россия».

«Сергей Кириенко оценил, как налажена работа на складе, осмотрел фасовку продуктовых и гигиенических наборов, пообщался с волонтёрами. Отдельно обратили внимание на систему планирования гуманитарных поставок, которая помогает отслеживать потребности курян», — написал Смирнов в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, жители Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за нападения на регион вооружённых формирований Украины в начале августа, получили единовременные выплаты. Кроме того, им предоставлена компенсация за частичную или полную утрату имущества первой необходимости в размере 75 тыс. и 150 тыс. рублей соответственно.

В регионе идёт выдача сертификатов на приобретение жилья взамен утраченного. В первую очередь жильё предоставляется гражданам льготных категорий. Власти Курской области принимают заявления на компенсацию за наём жилья. Для многодетных семей ежемесячно предусмотрена компенсация в размере 40 тыс. рублей, граждан остальных категорий — 20 тыс. рублей.

В Курскую область в ноябре вернулись 46 человек, вывезенных украинскими вооружёнными формированиями после нападения на регион в начале августа.

Возвращение мирных жителей произошло в результате переговорного процесса с Киевом. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 23 ноября рассказала, что людей разместили в Брянской области, обеспечив питание, условия для отдыха и оказав медицинскую и психологическую помощь.