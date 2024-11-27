Москва, 27 ноября, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Ведущую роль в антироссийской кампании Запада играет Великобритания. Об этом 27 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Albert Nieboer/Global Look Press

Она напомнила, как на встрече 13 сентября с британским премьер-министром Киром Стармером американский президент Джо Байден поблагодарил Лондон «за ведущую роль Соединённого Королевства» в ситуации вокруг Украины.

При этом Байден заверил Стармера в том, что Лондон будет и дальше получать поддержку от Вашингтона при оказании помощи Киеву.

«Вот вам доказательство того, что внутри коллективного Запада пионерами этого антироссийского, русофобского движения являются Вашингтон и Лондон. Об этом они на камеру заявили», — отметила Захарова в эфире радио Sputnik.

Российский дипломат напомнила, что у Москвы есть данные об участии британской стороны в террористической деятельности против России руками Киева.

Что касается выхода Великобритании из Европейского союза, в этом был расчёт на то, что Лондон в тандеме с Вашингтоном будет действовать против России, Китая и ЕС.

«Они не могут открыто начать враждовать с Европейским союзом, но гадить так, чтобы ЕС проседал, а они на этом фоне росли, они не просто могут, они это и делают», — отметила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 19 и 21 ноября украинская армия нанесли удары по Курской и Брянской областям ракетами ATACMS, британскими системами Storm Shadow и американскими HIMARS. В ответ российские войска запустили новейшую гиперзвуковую ракету «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Агентство Bloomberg 25 ноября сообщило о том, что с момента нахождения Стармера на посту главы британского правительства Лондон отправил Киеву десятки крылатых ракет Storm Shadow.

Федеральная служба безопасности 26 ноября объявила о высылке в двухнедельный срок из России британского дипломата Уилкса Эдварда Прайора, причастного к разведывательно-подрывной деятельности Лондона, направленной против интересов Москвы. Британец лишён аккредитации.

В МИД РФ был вызван посол Великобритании Найджел Кейси, которому заявили о недопустимости работы британских спецслужб на территории России. Британский МИД по этому поводу заявил, что считает высылку Прайора необоснованной, и пригрозил принять ответные меры.