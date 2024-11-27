Москва, 27 ноября, 2024, 09:54 — ИА Регнум. США продолжают пытаться навязывать Армении так называемую демократизацию, преследуя этим цель полностью подчинить себе республику. Об этом 27 ноября говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Thomas Kienzle/AP/TASS

«В очередной раз надёжная информация убеждает, что США не оставляют планов навязывания т. н. демократизации, преследуя цель полностью подчинить Армению», — отмечается в нём.

Отмечается, что такого рода практика Вашингтона в других странах и регионах уже продемонстрировала свою разрушительность, примерами чего являются ряд стран на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке, а наиболее ярким из них — нынешнее состояние Украины.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября СВР сообщила, что Госдеп США активизировал работу прозападных структур гражданского общества в Армении, чтобы переориентировать эту страну на Запад. Отмечалось, что Вашингтон хочет добиться этого по опробованным на Украине и в Молдавии схемам — расширить присутствие иностранных советников в государственном аппарате Армении, которые будут корректировать работу правительства республики в западных интересах.

Позднее в этот же день доцент Финансового университета при Правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян заявил ИА Регнум, что правящая верхушка Армении нацелена на получение финансовой выгоды от западных покровителей, несмотря на болезненные для армянского государства последствия. По его мнению, новый президент США этот проект будет только поддерживать из-за американских интересов на Ближнем Востоке и геополитического положения Еревана.