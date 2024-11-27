Пекин, 27 ноября, 2024, 09:38 — ИА Регнум. Попытки властей Китайского Тайбэя (Тайваня) обрести независимость при помощи США неизбежно приведут к горестному финалу. Об этом 27 ноября заявил на пресс-конференции официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.

Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Ранее глава тайваньской администрации Лай Циндэ поздравил дважды попавшего под китайские санкции американского сенатора Марко Рубио с выдвижением на пост госсекретаря США, а также выразил ему признательность за поддержку Тайваня.

По словам Чэнь Биньхуа, статус Тайваня как части Китая останется неизменным, несмотря ни на какие назначения в новом правительстве США.

«В своих попытках добиться независимости с помощью США правительство Лай Циндэ неизбежно придёт к горестному финалу, превратившись в жертву», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября газета The New York Times (NYT) написала, что из-за возможной войны с Китаем «большая и неповоротливая» армия США, в течение последних десятилетий воевавшая только с малыми странами, вынуждена готовиться к такому варианту развития событий. По словам автора статьи, она делает это в том числе и на основе опыта конфликта на Украине.

Председатель КНР Си Цзиньпин 20 октября призвал Народно-освободительную армию Китая быть готовой к войне. Китайский лидер отметил, что в связи с этим военным КНР нужно «комплексно усилить свою подготовку и обеспечить надёжную готовность к конфликту».

Чэнь Биньхуа 16 октября заявил, что Китай не будет отказываться от силового варианта возвращения Тайваня. При этом в случае эскалации ситуации остров будет полностью уничтожен, добавил он.