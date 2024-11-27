Москва, 27 ноября, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Россия может пресечь угрозу со стороны НАТО, которое собирается разместить войска у российских и белорусских границ, ударом новых гиперзвуковых ракет «Орешник» по транспортной и другой инфраструктуре альянса. Такое мнение 27 ноября высказал заместитель гендиректора медиагруппы «Россия сегодня», член научного совета при Совете безопасности РФ Александр Яковенко.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По словам Яковенко, у России имеются все основания для того, чтобы доказать, что она не претендует на чужие территории, тем более на территории стран — участниц НАТО.

«Другое дело — превентивные удары на глубину с нашей территории, из морских и океанских акваторий и воздушного пространства над ними по соответствующей транспортной логистике, включая железнодорожные узлы, порты и аэродромы, которые могут быть задействованы для переброски войск к нашим границам», — написал он в статье для «РИА Новости».

Член научного совета при Совбезе РФ напомнил, что НАТО собирается разместить около границ РФ силы быстрого реагирования численностью до 300 тыс. военных, что, после вступления в альянс Финляндии и Швеции в условиях растянутости общего с Белоруссией фронта, становится угрозой для безопасности России.

«Орешник» предоставляет возможность делать это бескровно и не применяя ядерное оружие. Мы можем заранее сбрасывать американской стороне информацию о своих пусках, указывая, что эти средства будут поражать цели к востоку от нулевого меридиана, то есть не будут угрожать территории США», — добавил Яковенко.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России 21 ноября нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» в неядерном оснащении по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Президент РФ Владимир Путин уточнил, что это стало ответом на применение киевским режимом дальнобойных западных вооружений по территории России. Российский лидер пояснил, что такое оружие Запада нельзя использовать без прямого участия иностранных специалистов, добавив, что в результате этого конфликт приобрёл глобальный характер.

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко 22 ноября рассказал ИА Регнум, что в зону поражения комплекса «Орешник» попадают все без исключения военные объекты на территории всех стран НАТО в Европе. Эксперт добавил, что использованием этого вида вооружений Россия продемонстрировала США и Британии, что не оставит без жёсткой реакции удары их ракетами ATACMS и Storm Shadow вглубь своей территории.