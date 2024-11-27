Москва, 27 ноября, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин распорядился присвоить официальный статус праздника в Вооруженных силах РФ Дню морской пехоты и отмечать его 27 ноября. Соответствующий указ российского лидера в среду, 27 ноября, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Татьяна Меель/РИА Новости

«Установить в Вооружённых силах Российской Федерации День морской пехоты и отмечать его 27 ноября», — говорится в нём.

Документ вступает в силу с момента его подписания.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября Министерство обороны предложило 27 ноября отмечать День морской пехоты в России. Такой праздник был утвержден главнокомандующим ВМФ России в 1995 году, в память указа Петра I о создании первого в России «полка морских солдат», который был издан 27 ноября 1705 года.

Путин 1 октября поздравил с профессиональным праздником личный состав и ветеранов Сухопутных войск армии России. Глава государства подчеркнул, что у этого старейшего вида российских Вооружённых сил славная и героическая история.