Москва, 27 ноября, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Правнучка легендарного советского лётчика Валерия Чкалова Дарья Богданова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом и внесённое в перечень террористов и экстремистов) скрылась за границей после совершения преступления, говорится в официальных судебных документах.

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«После совершения преступления скрылась на территории иностранного государства, находится в розыске», — привело выдержку из них «РИА Новости».

Подобная формулировка является стандартной в производстве судебных дел. На самом деле о Богдановой известно, что она давно получила паспорт Израиля и много лет проживает в Европе, периодически появляясь в России. Свои скандальные и экстремистские заявления она делала будучи за рубежом.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября Измайловский суд Москвы заочно арестовал Богданову за призывы к терроризму. Её уличили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.

Минюст России в середине июня внёс правнучку Чкалова в реестр иностранных агентов. Уточнялось, что Богданова занималась распространением недостоверной информации о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также выступала против спецоперации на Украине. Росфинмониторинг в конце октября внёс её в перечень террористов и экстремистов.

Правнучка Чкалова активно поддерживает украинские формирования и занимается сбором средств для них. Ранее стало известно, что Богданова оплатила надпись на артиллерийских снарядах, которыми от её имени украинские боевики обстреляли населённые пункты в Донецкой Народной Республике.

Она также призывала нанести ядерный удар по Москве, вызвавшись проспонсировать это и заявив, что её никак не волнуют люди, которые могут погибнуть и пострадать от последствий бомбардировки. Ей также всё равно, что будет с её бабушкой и матерью.

Сын Героя Советского Союза лётчика Алексея Маресьева Виктор в беседе с ИА Регнум в конце января назвал эти слова Богдановой дуростью и вседозволенностью. Он подчеркнул, что для его отца Чкалов был великим человеком, которого тот очень уважал и которым очень восхищался.