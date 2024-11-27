Минобороны РФ готовит ответные действия в связи с использованием киевским режимом ракет ATACMS для ударов по объектам в Курской области 23 и 25 ноября. Также оборонное ведомство обнародовало фотографии сбитых обломков этого американского оружия. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1007-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

По данным Минобороны, две из пяти оперативно-тактических ракет ATACMS достигли цели при нанесении удара по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 ВС РФ в районе н. п. Лотаревка. Повреждена радиолокационная станция (РЛС), среди личного состава есть пострадавшие.

Курская область. Достоверно подтверждено, что ВСУ наносили удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства, заявили в Минобороны.

Позже, 25 ноября, был зафиксирован пуск восьми ракет той же модели по аэродрому Курск-Восточный. От падения осколков ATACMS двое военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры.

Курская область. Обломки запущенных ВСУ ракет ATACMS американского производства, фото Минобороны.

Тем временем официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер 26 ноября подтвердил разрешение, выданное американскими властями Украине на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. Он признал, что произошло «изменение политики», и теперь украинцы могут задействовать дальнобойное оружие «для обороны». Райдер также не стал скрывать, что атаки американскими дальнобойными ракетами сфокусированы сейчас на Курской области.

Ранее в ответ на удары ATACMS и Storm Shadow по Курской и Брянской областям ВС РФ нанесли комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске. При этом была задействована одна из новейших российских ракетных систем средней дальности «Орешник», в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Испытания «Орешника», атакующего цели со скоростью 2,5–3 километра в секунду, прошли успешно 21 ноября и будут продолжены, отмечал президент России Владимир Путин.

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