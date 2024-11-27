Бейрут, 27 ноября, 2024, 06:21 — ИА Регнум. Достигнутая договорённость между Израилем и Ливаном о прекращении огня вступила в силу с 04:00 по местному времени (05:00 мск) 27 ноября.

ИА Регнум Хезболла против ЦАХАЛ

Двустороннее соглашение предусматривает постепенное развёртывание частей ливанской армии вдоль южной границы при поддержке Временных сил ООН в Ливане. Израиль при этом в период до 60 дней выведет свои войска из Южного Ливана.

Перемирие вернёт стабильность на ливано-израильской границу, подчеркнул премьер-министр Ливана Наджиб Микати.

Обе страны в ходе переговоров одобрили создание комитета по наблюдению за выполнением резолюции Совбеза ООН, в который войдут США, Франция и Великобритания.

Как сообщало ИА Регнум, военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня на территории Ливана. Договорённости вступили в силу с 27 ноября. После одобрения режима прекращения огня на севере и в центре Израиля объявили воздушную тревогу в связи с запуском ракет из Ливана. Агентство SANA со ссылкой на источник передавало, что атаке подверглись минимум два погранперехода на сирийско-ливанской границе — Эд-Дабусия и Эль-Арида.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал исторической ошибкой соглашение о прекращении огня с Ливаном. По его мнению, это не приведёт к возвращению жителей северной части Израиля в свои дома. Договорённости с Ливаном «писаны вилами по воде», считает министр, поскольку ливанская армия не обладает авторитетом и не имеет возможности одолеть «Хезболлу». Для ухода из Ливана Израилю необходим «пояс безопасности», чтобы впредь не допустить ракетных ударов по своей территории, заключил министр.