Вашингтон, 27 ноября, 2024, 05:33 — ИА Регнум. Советник избранного президента США Дональда Трампа по юридическим вопросам Борис Эпштейн отстранён от участия в ряде заседаний переходной команды политика в связи с подозрениями в вымогательстве. Об этом 26 ноября сообщила газета The Wall Street Journal.

Drew Angerer Борис Эпштейн

Уточняется, что Эпштейна отстранили от заседаний, на которых команда Трампа обсуждает вопросы переходного периода. Такое решение принято в связи с разбирательствами в отношении Эпштейна, проводимого командой республиканца. Советника подозревают в вымогательстве денег у потенциальных кандидатов на должность в администрации избранного президента.

Отмечается, что возникшая проблема может поставить Трампа перед выбором между лояльными людьми, входившими в его окружение довольно долгое время, и теми, кто пришёл в команду значительно позже, но при этом стремится «привнести дисциплину и порядок» в новую администрацию.

Сам Эпштейн отвергает все обвинения в свой адрес, называя их ложью и клеветой. В свою очередь, директор по коммуникациям переходной команды Трампа Стивен Чунг пояснил, что команда провела анализ соглашений, «касающихся вопросов избирательной кампании», в том числе в отношении Эпштейна. Деталей Чунг не привёл, но указал, что все члены команды Трампа «движутся дальше вместе».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в команде избранного президента США Трампа возникли противоречия, приводящие к конфликтам, скандалам и даже к применению физической силы.

После победы Трампа на выборах встал вопрос формирования новой администрации, из-за состава которой произошёл конфликт между Илоном Маском и советником избранного президента по юридическим вопросам Борисом Эпштейном. Причиной разногласий стало продвижение разных кандидатов на высокие должности в новой администрации. Маск также обвинил Эпштейна в утечке информации о команде избранного президента. При этом он заявлял, что Эпштейн совсем незначительно повлиял на итоги выборов, в то время как сам бизнесмен вложил в кампанию Трампа по меньшей мере 119 млн долларов.

Утверждается, что в итоге команда Трампа разделилась на два лагеря: одни сумели наладить контакт с миллиардером, а других, напротив, раздражает его присутствие. При этом все ключевые фигуры стоят на стороне Маска.