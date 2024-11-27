Лондон, 27 ноября, 2024, 04:20 — ИА Регнум. Мужчина, состоящий в списке самых разыскиваемых ФБР преступников за теракты, совершенные в Калифорнии, найден и задержан в Великобритании. Об этом 25 ноября сообщает издание The Times со ссылкой на национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

«По словам следователей, в Северном Уэльсе арестован американский беглец, один из самых разыскиваемых ФБР террористов, скрывавшийся от правосудия на протяжении двух десятилетий», — уточняется в сообщении.

Мужчина 46 лет по имени Дэниел Андреас Сан-Диего разыскивался за два теракта, которые он совершил более 20 лет назад, в 2003 году в Калифорнии, связанных с радикальной группировкой, выступающей за защиту прав животных. Первый теракт произошёл в Эмеривилле, штат Калифорния, предположительно, мужчина заложил две бомбы в офисах компании Chiron Inc. Ещё одна бомба была заложена в Плезантоне, Калифорния. При взрывах бомб никто не пострадал.

Ордер на арест Сан-Диего выдан в 2003 году, однако мужчина успел скрыться, а в 2009 году подозреваемого добавили в список ФБР самых разыскиваемых террористов. За информацию о его местонахождении объявили вознаграждение в размере 250 тысяч долларов США.

Беглеца нашли и задержали спустя более чем два десятилетия в городке Конви. 26 ноября мужчина предстал перед судом, связанным с началом процесса его экстрадиции в США. В Великобритании пояснили, что арест Сан-Диего является примером скоординированной работы правоохранительных органов нескольких стран, а его задержание стало важным этапом в борьбе с международным терроризмом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что правоохранительные органы Германии, вероятно, предотвратили возможный теракт в берлинском районе Нойкёльн. Патруль федеральной полиции заметил подозрительного мужчину на пригородном вокзале и решил проверить его. Заметив стражей порядка, мужчина оставил сумку и сбежал. Позднее правоохранители подтвердили, что в оставленной сумке была обнаружена взрывчатка.

19 октября стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Германии задержали в Берлине ливийца, подозреваемого в попытке организовать террористическую атаку на посольство Израиля. В ходе операции в Бернау (Бранденберг) был задержан 28-летний ливиец, который, по версии следствия, причастен к деятельности террористической организации «Исламское государство» (ИГ — террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).