Москва, 27 ноября, 2024, 03:52 — ИА Регнум. Сессии «плача и крика» на регулярной основе организовали в Госдепартаменте США, в том числе из-за победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента страны. Об этом 26 ноября сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Это не кодовое название очередной геополитической авантюры Вашингтона. Всё буквально: американские дипломаты собираются вместе… поплакать со своим руководством, коллективно выплеснуть боль. Об этом журналистам рассказали три источника в самом внешнеполитическом ведомстве. Последняя такая сессия была организована в связи с… победой Дональда Трампа на президентских выборах в США», — написала Захарова в Telegram-канале.

Сотрудникам Госдепа срочно потребовался психконсультант для того, чтобы поделиться своими переживаниями на тему внешней политики США, отметила дипломат со ссылкой на СМИ.

Захарову удивило такое решение, как будто ранее поводов для массовой истерии не было, в частности, множество убитых на Украине и в секторе Газа.

Эта ситуация вызвала скандал, добавила она, так как в рабочее время сотрудники вместо выполнения должностных обязанностей плачут по поводу победы Трампа. Конгрессмен от штата Калифорния Даррелл Исса (республиканец) направил запрос Госсекретарю США Тони Блинкену с просьбой разобраться с психоэмоциональным состоянием сотрудников, продолжила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис упорно соревновалась с республиканцем Трампом, но проиграла из-за неготовности американцев видеть женщину главой государства, заявил 7 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал Трампа мощным политиком и сравнил с бульдозером, который шёл вперед, несмотря на то, что «стреляли, давили, посадить хотели и прочее». Харрис, по его словам, героическая женщина, сделавшая «всё возможное и невозможное, она молодец, поэтому плакать ей ни в коем случае нельзя».

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Дональд Трамп, уже занимавший пост главы государства в 2017–2021 годах, объявил себя победителем. Итог голосования он назвал политической победой, которой «страна ещё никогда не видела», также пообещав американцам «золотой век».