Тель-Авив, Израиль, 27 ноября, 2024, 02:55 — ИА Регнум. Исторической ошибкой назвал соглашение о прекращении огня с Ливаном министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.

ИА Регнум Как Израиль породил Хезболлу

«Я против соглашения с Ливаном. Это не прекращение огня, а возврат к концепции «тишина в обмен на тишину». И мы уже видели, к чему это ведёт… Это историческая ошибка!» — объяснил он 26 ноября в соцсети Х.

По мнению Бен-Гвира, это соглашение не приведёт к возвращению жителей северной части Израиля в свои дома. Договорённости с Ливаном «писаны вилами по воде, считает министр, поскольку ливанская армия не обладает авторитетом и не имеет возможности одолеть «Хезболлу».

Для ухода из Ливана Израилю необходим «пояс безопасности», чтобы впредь не допустить ракетных ударов по своей территории, заключил министр.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня на территории Ливана. Договорённости вступят в силу с 11:00 мск 27 ноября. Перед этим премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал, что если ливанское движение «Хезболла» нарушит договорённости, то Израиль будет снова атаковать.

Американский президент Джозеф Байден заявил, что Израиль и Ливан договорились о прекращении огня по инициативе США. Достигнутое по итогам переговоров соглашение, по его словам, вступит в силу 27 ноября и предполагает постоянный характер.Оставшимся силам движения «Хезболла» и других формированиям не позволят вновь нести угрозу безопасности Израиля. В течение 60 дней армия Ливана и силы госбезопасности полностью возьмут под контроль свою территорию, а террористическая инфраструктура «Хезболлы» на юге страны восстановлению не подлежит. В свою очередь Израиль обязуется вывести свои силы из Ливана в течение 60 дней. Мирные жители с обеих сторон постепенно вернутся в свои дома и начнут восстанавливать инфраструктуру и жильё.