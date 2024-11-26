Вашингтон, 27 ноября, 2024, 02:22 — ИА Регнум. Перемирие между Израилем и Ливаном, достигнутое по итогам переговоров, вступит в силу в среду в 04:00 по местному времени (05:00 мск) и предполагает постоянный характер. Такое заявление сделал 26 ноября президент США Джозеф Байден в специальном обращении, которое транслировал Белый дом.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Согласно договорённостям, достигнутым сегодня, с завтрашнего дня в 04:00 утра по местному времени боевые действия на ливано-израильской границе прекратятся. Это должно стать постоянным прекращением огня», — уточнил Байден.

Президент США подчеркнул, что оставшимся силам движения «Хезболла» и других формированиям не позволят вновь нести угрозу безопасности Израиля. В течение следующих 60 дней армия Ливана и силы госбезопасности полностью возьмут под контроль свою территорию, а террористическая инфраструктура движения «Хезболла» на юге страны восстановлению не подлежит.

Израиль обязуется вывести свои силы с территории Ливана в течение 60 дней, а мирные жители с обеих сторон постепенно вернутся в свои дома и начнут восстанавливать инфраструктуру и жильё.

«Тому, что осталось от «Хезболлы» и других террористических организаций, не будет позволено, подчеркиваю, не будет позволено угрожать безопасности Израиля», — добавил Байден.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил американский лидер Байден, Израиль и Ливан договорились о прекращении огня по инициативе США.

Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня на территории Ливана. Договорённости вступят в силу с 11:00 мск 27 ноября. Перед этим премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рекомендовал военному кабинету страны принять данное соглашение. Он предупреждал, что если ливанское движение «Хезболла» нарушит договорённости, то Израиль будет снова атаковать.