Дамаск, 27 ноября, 2024, 01:31 — ИА Регнум. Израильские вооружённые силы ударили по контрольно-пропускным пунктам (КПП) на сирийско-ливанской границе. Об этом 26 ноября сообщило агентство SANA со ссылкой на источник.

(сс) Tomás Del Coro ВВС Израиля

«Примерно в 19:10 мск Израиль начал воздушную агрессию со стороны Северного Ливана, нанеся удары по двум объектам, в результате чего был нанесён материальный ущерб», — указали в статье.

Журналисты уточнили, что атаке подверглись минимум два погранперехода — Эд-Дабусия в провинции Хомс и Эль-Арида в провинции Тартус.

По данным радиостанции Sham FM, удары на КПП Эд-Дабусия наносились по мосту, связывающему территории Сирии и Ливана. Телеканал Al Mayadeen отметил, что в результате атак ВС Израиля все погранпереходы на сирийско-ливанской границе прекратили работу.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября Израиль ударил по сирийской Пальмире. Обстрелам подверглись жилые строения и промышленная зона города.

Агентство SANA 14 ноября информировало, что армия Израиля нанесла удар по району сирийского города Эль-Кусейр в провинции Хомс около границы с Ливаном. Позднее в тот же день сообщалось, что израильская авиация нанесла удары по одному из мостов на юго-западе Сирии в районе Эль-Кусейр.

Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня на территории Ливана. Договорённости вступят в силу с 11:00 мск 27 ноября. После одобрения режима прекращения огня на севере и в центре Израиля объявили воздушную тревогу в связи с запуском ракет из Ливана.

Американский президент Джо Байден 26 ноября заявил, что Израиль и Ливан договорились о прекращении огня по инициативе США. По его словам, Израиль обязался вывести войска из Ливана в течение 60 дней.