Вашингтон, 27 ноября, 2024, 00:44 — ИА Регнум. Израиль и Ливан договорились о прекращении огня по инициативе США. Об этом 26 ноября заявил американский президент Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я говорил с израильским и ливанским премьерами и рад сообщить, что правительства приняли предложение США завершить разрушительный конфликт между Израилем и движением «Хезболла», — ответил журналистам глава Белого дома.

По словам Байдена, Израиль обязался вывести войска из Ливана в течение двух месяцев. Инфраструктура «Хезболлы» на юге Ливана не будет восстановлена.

Как сообщало ИА Регнум, военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня на территории Ливана. Договорённости вступят в силу с 11:00 мск 27 ноября. Перед этим премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рекомендовал военному кабинету страны принять данное соглашение. Он предупреждал, что если ливанское движение «Хезболла» нарушит договорённости, то Израиль будет снова атаковать.

После одобрения режима прекращения огня на севере и в центре Израиля объявили воздушную тревогу в связи с запуском ракет из Ливана. Об опасности с воздуха предупредили жителей десятков населённых пунктов на территории еврейского государства, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.