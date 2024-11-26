Тель-Авив, Израиль, 26 ноября, 2024, 23:50 — ИА Регнум. В северной и центральной частях Израиля объявили воздушную тревогу в связи с запуском ракет из Ливана после одобрения режима прекращения огня. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба израильской армии.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«В ряде районов центрального и северного Израиля прозвучали сирены в связи с обстрелом со стороны Ливана, общественность должна продолжать следовать указаниям командования тыла», — уточнили в ЦАХАЛ.

Сирены предупредили об опасности с воздуха жителей десятков населённых пунктов на территории еврейского государства.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня на территории Ливана. Договорённости вступят в силу с 11:00 мск 27 ноября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее рекомендовал военному кабинету страны принять данное соглашение. Он предупреждал, что если ливанское движение «Хезболла» нарушит договорённости, то Израиль будет снова атаковать.

В ночь на 1 октября израильская армия объявила о начале сухопутного вторжения в южные районы Ливана в рамках проведения операции «Стрелы севера». ВВС Израиля неоднократно атаковали Бейрут и близлежащие районы, называя целями ударов выявленные объекты шиитского движения. Атаки израильской авиации сопровождались жертвами среди мирного населения. «Хезболла» со своей стороны также наносила удары, в основном по северным районам Израиля, с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов.