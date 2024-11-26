Команда Трампа начала обсуждать возможность переговоров с Ким Чен Ыном
Вашингтон, 26 ноября, 2024, 23:16 — ИА Регнум. Возможность проведения прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном взвешивает команда избранного президента США Дональда Трампа. Об этом 26 ноября сообщает агентство Reuters.
Уточняется, что команда Трампа надеется на новый «дипломатический толчок» во взаимоотношениях с КНДР, который позволит снизить риски вооружённого конфликта.
При этом отмечается, что политические дискуссии носят неустойчивый характер и никаких окончательных решений по данному вопросу избранный президент США не принимал. Как поясняют источники агентства, изначальная цель Трампа — восстановить базовое взаимодействие между Соединёнными Штатами и КНДР, однако дальнейшие политические цели и точный график не установлены. Более того, этот вопрос может отойти на второй план по сравнению с более насущными внешнеполитическими проблемами на Ближнем Востоке и Украине.
Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил вступающий в должность глава Евросовета Антониу Кошта, избранный президент США Дональд Трамп не допустит поражения Украины из-за Китая, Ирана и КНДР. Трамп, по мнению Кошты, видит угрозу в сотрудничестве России с Китаем, Ираном и КНДР и поэтому не позволит киевскому режиму потерпеть поражение.
Ранее эксперты американского издания The Hill заявили, что Трамп постарается разорвать связи между Россией, Китаем, Ираном и КНДР. Для этого он будет «сочетать воинственные угрозы и дружеские отношения».