Вашингтон, 26 ноября, 2024, 23:16 — ИА Регнум. Возможность проведения прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном взвешивает команда избранного президента США Дональда Трампа. Об этом 26 ноября сообщает агентство Reuters.

Global Look Press

Уточняется, что команда Трампа надеется на новый «дипломатический толчок» во взаимоотношениях с КНДР, который позволит снизить риски вооружённого конфликта.

При этом отмечается, что политические дискуссии носят неустойчивый характер и никаких окончательных решений по данному вопросу избранный президент США не принимал. Как поясняют источники агентства, изначальная цель Трампа — восстановить базовое взаимодействие между Соединёнными Штатами и КНДР, однако дальнейшие политические цели и точный график не установлены. Более того, этот вопрос может отойти на второй план по сравнению с более насущными внешнеполитическими проблемами на Ближнем Востоке и Украине.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил вступающий в должность глава Евросовета Антониу Кошта, избранный президент США Дональд Трамп не допустит поражения Украины из-за Китая, Ирана и КНДР. Трамп, по мнению Кошты, видит угрозу в сотрудничестве России с Китаем, Ираном и КНДР и поэтому не позволит киевскому режиму потерпеть поражение.

Ранее эксперты американского издания The Hill заявили, что Трамп постарается разорвать связи между Россией, Китаем, Ираном и КНДР. Для этого он будет «сочетать воинственные угрозы и дружеские отношения».