Норильск, Красноярский край, 26 ноября, 2024, 22:38 — ИА Регнум. Поставщик школьного питания исключил свинину из рациона учеников в Норильске. Религиозный фактор стал одной из причин такого решения, сообщило 25 ноября издание «Северный город».

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«Мы действительно исключили свинину из школьного рациона, оставив лишь говядину и курицу, по ряду причин: во-первых, именно говядина — лидер по содержанию белка, нужного детям для роста; во-вторых, по сравнению со свининой этот вид мяса безопаснее — именно свинина чаще прочих видов мяса подвержена заражению в силу особенностей питания этих животных. Третья причина — мы считаем правильным уважать религиозные особенности питания многих детей нашего многонационального города», — подтвердили в компании.

Представители предприятия пригласили родителей учеников продегустировать меню и объяснили принятое решение. Несколько родителей посчитали неправильным исключение свинины из школьного меню. Для детей в других российских городах блюда из данного вида мяса доступны, указали они.

Сотрудница управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю уточнила, что свинина не запрещена для питания школьников, однако нужно соблюдать периодичность её приготовления.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Совет осетин призвал убрать из продажи в Санкт-Петербурге пироги со свининой, так как это оскорбляет чувства осетинского народа. По словам главы совета Зелима Ватаева, осетинские пироги имеют сакральное значение — тремя пирогами осетины обращаются к Всевышнему с благодарностью. Он подчеркнул, что маркетинговые нововведения не имеют ничего общего с осетинскими пирогами.