Солнечногорск, Московская область, 26 ноября, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Церемония открытия VI Всероссийского форума «Дигория» прошла 26 ноября в мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщила пресс-служба форума.

Пресс-служба VI Всероссийского форума «Дигория»

Президент Владимир Путин обратился к участникам мероприятия с приветственной речью. Он отметил, что форум собирает талантливых, стремящихся к новым знаниям и вдохновленных молодых учёных, которые искренне стремятся внести вклад в решение важнейших задач развития России.

«Программа нынешнего форума по-настоящему впечатляет. Вас ждёт богатая палитра серьёзных, интересных мероприятий: лекций и семинаров, мастер-классов и круглых столов, встреч с известными политиками, деятелями культуры, журналистами», — передал слова главы государства начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова подчеркнула, что для решения задач, которые стоят перед государством, необходимо объединить усилия и ресурсы, и участие в этом молодых специалистов играет ключевую роль.

Участники форума будут работать по пяти направлениям: «Медиа и коммуникации», «Политическая экспертиза», «Политическая аналитика», «Социальные и креативные технологии», «Политическое образование и гражданское просвещение». Направления возглавят руководители ведущих исследовательских центров, представители администрации президента, специалисты в области политических технологий и коммуникаций.

Гендиректор АНО «Институт гуманитарных программ» Заурбек Хугаев отметил важность роли наставников. Без них встречи не получились бы настолько содержательными и эффективными, сказал он.

«Главная миссия Всероссийского форума «Дигория» — это объединение интеллектуального потенциала молодых ученых социально-гуманитарного профиля и практиков общественно-политической сферы на благо нашей Родины», — добавил Хугаев.

На форуме будут проходить пленарные заседания, сессии, брифинги, мастер-классы и интерактивные игры. Они посвящены актуальным вызовам, с которыми сталкивается Россия, и мировым трендам.

Кроме того, на форуме пройдёт награждение лауреатов IV Национальной премии «Дигория», цель которой — выявление и поощрение лучших молодых специалистов социально-гуманитарного профиля, которые ведут деятельность в общественно-политической сфере. Мероприятие продлится до 1 декабря.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил, что к 2030 году планируется вовлечь в добровольчество 45% молодёжи. Он подчеркнул, что волонтёры вносят в ВВП страны около 1,5 трлн рублей в год.