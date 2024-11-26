Москва, 26 ноября, 2024, 20:35 — ИА Регнум. Сербский режиссёр Эмир Кустурица намерен получить российское гражданство. Об этом он рассказал во вторник, 26 ноября, в интервью телеканалу «Москва 24».

Михаил Метцель / РИА Новости

Кустурица, гражданин Сербии и Франции, отметил, что уже сейчас считает себя россиянином.

«Российское (гражданство получать. — Прим. ред.) буду, да. Но я уже россиянин», — сказал режиссёр.

Он также выразил сожаление, что Россия и Сербия слишком мало, с его точки зрения, сотрудничают в области культуры, и отметил, что жители обеих стран являются носителями очень близких культур.

Как передавало ИА Регнум, 16 ноября Кустурица рассказал, что готов снять фильм, посвящённый президенту России Владимиру Путину, которого он считает исторической личностью.

2 апреля во время встречи с Путиным режиссёр заявил о важности проведения Россией спецоперации на Украине. Он напомнил о массовом изгнании бандеровцами сербов из Хорватии в 1990-х годах. Также Кустурица рассказал о планах создать «русский триптих» — три фильма на основе произведений русских классиков (Достоевского, Гоголя и Льва Толстого).