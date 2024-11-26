Москва, 26 ноября, 2024, 20:37 — ИА Регнум. Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, заявив, что его пытаются выставить аморальным чудовищем. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

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«Запашный Э. В. указывает, что в Telegram-канале «Цирковые» распространены недостоверные и порочащие сведения, которые, по мнению истца, направлены на формирование у читателя мнения об истце как о похотливом человеке, сексисте, аморальном чудовище», — говорится в Telegram-канале судов.

При этом Гагаринский районный суд Москвы оставил заявление без движения, так как были нарушены процессуальные нарушения.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что народный артист РСФСР, советский и российский режиссёр Никита Михалков планирует подать иск к властям Украины. Он намерен судиться из-за загрязнения вод вокруг Алуштинского санатория, переданного «Союзу кинематографистов России» в 2016 году и потребовать компенсацию в размере 48,8 млн рублей.

Ранее певец Филипп Киркоров подал судебный иск к коллеге Любови Успенской о защите чести и достоинства на 10 млн рублей. Причиной стало то, что певица в интервью назвала артиста женоненавистником, вруном и фейком.