Лондон, 26 ноября, 2024, 20:17 — ИА Регнум. В лондонском метро появилась реклама эвтаназии. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщила газета The Telegraph.

Кадр из видео

Издание опубликовала видеозапись, сделанную в одном из тоннелей метро. На стенах с обеих сторон видны плакаты, пропагандирующие эвтаназию.

В ближайшие дни парламент Великобритании проголосует по вопросу о легализации эвтаназии в стране, напомнили авторы.

Реклама нездоровой пищи в Великобритании при этом запрещена, сказано также в сообщении.

По данным британского аналитического центра More in Common, 65% граждан страны поддерживают легализацию эвтаназии, а 55% граждан допускают, что сами обратятся за эвтаназией, если у них диагностируют тяжёлое неизлечимое заболевание. При этом министр юстиции Британии Шабана Махмуд выступила против законопроекта об эвтаназии, заявив, что государство «не должно предлагать смерть в качестве услуги».

Как передавало ИА Регнум, ранее в ноябре британские СМИ сообщали, что 22-летняя жительница Нидерландов решила отказаться от эвтаназии в самый последний момент. Девушка страдала клинической депрессией и анорексией и решилась на процедуру эвтаназии, считая, что другого выхода нет. Когда её приготовили к процедуре, медсестра задала обязательный вопрос: «Вы уверены?» Девушка заявила, что не уверена, заплакала и отказалась от инъекции.

Теперь девушка живёт в Роттердаме в коммуне для людей с психическими трудностями, учится на курсах для педагогов и говорит, что всё сложилось хорошо и что она теперь ценит свою жизнь, отмечалось в сообщении.