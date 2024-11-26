Париж, 26 ноября, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался оказать давление на президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы Париж не подчинялся решению Международного уголовного суда (МУС) о его аресте. Об этом 26 ноября сообщила радиостанция RMC.

РИА Новости / Евгений Биятов

По этим данным, Нетаньяху на минувшей неделе позвонил Макрону и гневно потребовал проигнорировать ордер МУС.

«Официально Эммануэль Макрон не прокомментировал эту тему, однако, согласно источникам, президент ответил, что Франция будет уважать международное право, добавив, что суд может принять решение о предоставлении иммунитета лидерам государств», — сказано в материале.

Макрон не комментировал сообщения о разговоре с Нетаньяху.

Как передавало ИА Регнум, МУС 21 ноября выдал ордер на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предположительно совершённые военные преступления в секторе Газа. Власти Израиля использовали голод в качестве метода ведения войны, наносили преднамеренные удары по гражданскому населению и не давали оказывать ему помощь, заявили судьи.

Американский сенатор Линдси Грэм (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) пригрозил санкциями союзникам США за возможные попытки помочь МУС арестовать Нетаньяху. При этом он не уточнил, какими бы могли быть санкции.

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль высказала мнение, что разное отношение Запада к ордеру на арест Нетаньяху, который был назван «антисемитским», и к ордеру на арест президента России Владимира Путина, который встретили аплодисментами, может привести к полному пренебрежению законами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что для России решение МУС выдать ордер на арест Нетаньяху является ничтожным. По его словам, вынесение такого решения «вряд ли чему-то помогает».