Кишинёв, 26 ноября, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Прекращение поставок «Газпрома» в Приднестровскую Молдавскую республику после остановки транзита российского газа через Украину обернётся гуманитарной катастрофой для Молдавии. Об этом во вторник, 26 ноября, заявил вице-премьер республики Олег Серебрян в эфире телеканала «Молдова 1».

РИА Новости/Павел Львов

«Ситуация с прекращением поставок газа была бы не просто кризисом, смею сказать, это была бы настоящая гуманитарная катастрофа. Это привело бы к краху экономической системы доставки электроэнергии, пострадали бы десятки тысяч семей как на левом, так и на правом берегу Днестра», — сказал он.

Таким образом он прокомментировал прошедшие в Санкт-Петербурге переговоры министра энергетики Молдавии Виктора Парликова с главой российского концерна Алексеем Миллером.

«Государство должно вести переговоры, даже если такие переговоры нежелательны, так как «речь идет о сотнях тысяч граждан, о благополучии и стабильности людей по обе стороны Днестра», — отметил Серебрян.

На переговорах 25 ноября Миллер и Парликов договорились продолжить обсуждение вариантов поставок российского газа в Молдавию с 1 января 2025 года, а также путей урегулирования задолженности АО «Молдовагаз» перед «Газпромом». Кроме того, на встрече молдавская сторона представила кандидатов в новый состав правления АО «Молдовагаз».

Как передавало ИА Регнум, «Газпром» ждёт от Молдавии оплаты долга за ранее поставленный газ на общую сумму 700 млн евро. При этом власти Молдавии заявляют, что готовы «признать» лишь 9 млн евро долга.

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что действия правительства Молдавии некорректны. Он также сказал, что аудит долга проводился с нарушениями, потому «Газпром» его не принял.

Также Гривач отметил, что цены на газ в Молдавии выросли в три-четыре раза из-за того, что переговоры с «Газпромом» по вопросу исторической задолженности зашли в тупик.