Киев, 26 ноября, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Начало переговоров с Россией о заморозке боевых действий поддерживают 64% украинцев. Об этом стало известно во вторник, 26 ноября, из результатов показал опроса, проведённого центром «Социальный мониторинг».

Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Сторонники переговорного процесса обосновывают свою позицию тем, что Украина понесла слишком большие потери. Тем не менее треть респондентов (31%) заявили, что выступают против заморозки конфликта. Остальные затруднились ответить, отмечается в публикации украинского издания «Страна. ua», которое поделилось итогами исследования.

На вопрос, что можно считать победой для Украины, 39% респондентов выбрали вариант о выходе на границы 1991 года. При этом больше половины опрошенных (56%) выразили несогласие с этой точкой зрения. Ещё 6% не стали отвечать.

Опрос проводили с 15 по 21 ноября. В нём участвовали 1,2 тыс. человек. Погрешность исследования оценивается на уровне 1,8–2,9%.

Как передавало ИА Регнум, газета The Washington Post 26 ноября сообщила, что ряд официальных лиц США и стран Европы признали, что властям Украины нужно отказаться от притязаний на ряд территорий в пользу России, чтобы можно было урегулировать конфликт. По информации издания, в течение нескольких месяцев планируется вынудить Киев согласиться на переговоры с Москвой.

Агентство Gallup 21 ноября, ссылаясь на итоги своего опроса, сообщило, что 52% украинцев хотят, чтобы власти страны как можно скорее начали переговоры с Россией. Данный показатель постоянно растёт, в 2022 году он составлял 22%, а в 2023 году — 37%.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 ноября заявил, что Россию не устроит заморозка конфликта на Украине. Москва будет добиваться целей специальной военной операции, которые были заявлены.

Президент РФ Владимир Путин 25 октября заявил, что Москва может пойти на разумные компромиссы, но необходимо учитывать ситуацию, которая сложилась на поле боя, исход переговоров должен быть в пользу России. Никаких разменов по этому вопросу не будет, подчеркнул он.