Москва, 26 ноября, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Средний депозит пенсионера в России превышает 500 тыс. рублей. Об этом стало известно из исследования финансового маркетплейса «Финуслуги» на тему вкладов пенсионеров-пользователей портала.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно данным сервиса, на октябрь 2024 года, 15,4% вкладчиков — пенсионеры. Средний размер депозита у этой возрастной категории — 507 233 руб., что на 17% выше, чем у остальных пользователей платформы.

Самые крупные вклады у пенсионеров из Москвы — 625 335 руб. и Московской области — 543 205 руб. Самый скромные депозиты открывают в Марий Эл — 322 954 руб.

Пользователи «Финуслуг» в 96% случаев открывают вклад сроком до одного года. Вклады на шесть месяцев предпочло 62,8% клиентов, на три месяца — 18,1%. Таким образом, можно предположить, что пенсионеры более консервативны и менее активно управляют своим капиталом.

Вкладчики более молодого возраста чаще открывают депозиты на три месяца и реже — на полгода и год, то есть более активно управляют капиталом. Длинные вклады сроком на три года открывает лишь 0,1% пенсионеров.

Результаты исследования были опубликованы на портале «Финуслуги» в пятницу, 22 ноября.

Как сообщало ИА Регнум 24 ноября, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии при расчёте на 2025 год вырастет до 22,5 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Для расчёта ежемесячного размера выплаты следует общую сумму пенсионных накоплений следует разделить на весь период выплаты. Накопленная сумма учитывается по состоянию на день, с которого была назначена выплата.

С 1 января 2024 года средняя пенсия в России составляет 23 405 рублей. Глава Минфина Антон Силуанов ранее отмечал, что российским пенсионерам с января 2025 года увеличат пенсии вследствие индексации на уровень инфляции, которая, по прогнозу Минэкономразвития, за 2024 год составит 7,3%.

По данным Социального фонда РФ, пенсионные выплаты с учётом индексации часть пенсионеров получит уже в декабре 2024 года. Это касается граждан, у которых по графику выплаты приходятся на начало месяца. Остальные пенсионеры получат индексированные выплаты в январе 2025 года.