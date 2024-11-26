Херсон, 26 ноября, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ мирных жителей Новой Каховки в Херсонской области выросло до 21. Об этом 26 ноября сообщило Херсонское агентство новостей.

Следственный комитет РФ

«В результате обстрела в Новой Каховке ранен 21 человек, в том числе двое детей», — сказано в публикации.

По данным агентства, дети получили нетяжёлые ранения и отправлены на амбулаторное лечение.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября украинские формирования обстреляли Новую Каховку. В результате этого получил повреждения автобус с гражданскими лицами, четыре человека погибли. Позже в тот же день глава региона Владимир Сальдо сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) вновь ударили по месту обстрела, когда там работали сотрудники экстренных служб. По словам Сальдо, обошлось без погибших и пострадавших, были повреждены два автомобиля. В Следственном комитете РФ заявили, что для атаки на город ВСУ использовали кассетные боприпасы.

Ранее в этот же день в Минобороны России сообщили, что украинские формирования в течение суток пять раз обстреляли город Энергодар и прилегающую к Запорожской АЭС территорию. Помимо этого также за это время произошли три атаки с применением беспилотников.