Москва, 28 ноября, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Посетители одной из заправок сети «Газпромнефть» на западе Москвы стали свидетелями необычного концерта. Одна из клиенток заказала на станции капучино и, сделав глоток, начала петь оперную арию, посвященную любви к кофе. Этот момент попал на видео, которое быстро стало вирусным.

Кадр из видео

Девушка оказалась профессиональной оперной певицей, а в исполняемом ею произведении знатоки классики опознали «Кофейную кантату» Иоганна Себастьяна Баха. Эта шутливая кантата была написана по заказу кофейного дома в Лейпциге и впервые исполнена в 1734 году. Продажа кофе в Германии тогда была ограничена и многие предлагали запретить этот напиток для женщин. Кофейная кантата Баха должна была сделать кофе популярным и привычным для всех.

По сюжету произведения отец запрещает своей дочери пить кофе, но она непреклонна. В главной арии героиня описывает его замечательный вкус. Это именно тот фрагмент, который слышно на видео: «Ах, как вкус кофейный сладок! Он милей тьмы поцелуев, мягче всех мускатных вин».

Тексту «Кофейной кантаты» почти 300 лет, но он актуален до сих пор. А кофе по-прежнему — один из самых популярных напитков. Посетители АЗС «Газпромнефти» могут купить кофе, который готовится из зерна высшего сорта, что дает ему яркий вкус. До конца года на заправках сети действует акция «Будьте в бонусе»: при каждой заправке от 30 литров в течение календарного месяца владельцы карт лояльности «Нам по пути» вдобавок к базовым получают акционные бонусы, а заказ кофе с собой удваивает эти начисления.