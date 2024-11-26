Киев, 26 ноября, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил украинским военным блогерам, что ВСУ намерены не только держать оборону, но и переходить в контратаку. Об этом сообщает издание «Страна. ua» со ссылкой на военнослужащего Кирилла Сазонова, присутствовавшего на встрече.

Офис президента Украины

По его информации, Сырский признал, что ситуация в районе Покровска (украинское название Красноармейска) и Курахово для ВСУ сложная, но заявил, что положение дел якобы лучше, чем неделю назад, когда ситуация складывалась «критическая».

Украинские силы привлекли резервы, рассказал Сазонов со ссылкой на Сырского. Главком ВСУ анонсировал намерение переходить в контратаку на некоторых направлениях, добавил военный, не уточнив, о каких направлениях идёт речь и когда может состояться попытка наступления.

Как передавало ИА Регнум, ранее, 26 ноября, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ зачищают «огневой мешок», в который попали украинские формирования в районе города Курахово в ДНР.

27 октября президент России Владимир Путин рассказал, что армия России уже освободила две трети города Дзержинска в ДНР. Глава государства уточнил, что российские военные также продвинулись под Красноармейском на 5–6 км.

Обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов в своей статье ранее отметил, что российская армия движется к полному освобождению Донбасса. Наступление продолжается на ряде участков фронта по всей территории ДНР, при этом самые тяжёлые бои развернулись севернее и южнее Курахово, указал эксперт.