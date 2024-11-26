Иркутск, 26 ноября, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Компания «Верхнечонскнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти») оснастила все буровые установки эшелонного типа на Верхнечонском и Северо-Даниловском нефтегазоконденсатных месторождениях роботизированным оборудованием для соединения бурильных труб. Использование этой российской разработки поможет компании сэкономить 1,5 млн рублей для каждой скважины.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» оснастила буровые установки роботами

Применение робота-манипулятора позволяет соединять каждую трубу вдвое быстрее. Так, скорость соединения сокращается до 31 секунды.

Манипулятор и программное обеспечение для него разработаны в России. С его помощью работы выполняются дистанционно: бурильщик с помощью пульта управления задает параметры и подводит ключи к соединению двух труб. После робот автоматически их свинчивает.

Средняя протяженность добывающих скважин на Верхнечонском месторождении составляет 3,5 км, поэтому для спуска колонны необходимо произвести 145 операций соединения и разъединения труб. Ранее процесс мог длиться почти сутки, а с внедрением роботизированного оборудования это время удалось сократить на 10 часов.