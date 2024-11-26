Серпухов, Московская область, 26 ноября, 2024, 18:22 — ИА Регнум. В Серпухове загорелась животноводческая ферма. Огонь распространился на площади в 1,2 тыс. кв. м. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе МЧС России.

Денис Бочаров/Global Look Press

«Выведено 100 голов крупнорогатого скота. Угрозы распространения огня нет», — указано в Telegram-канале ведомства.

На месте работают 20 специалистов и пять единиц техники МЧС России. Им удалось локализовать возгорание.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 25 ноября спасатели полностью потушили крупный пожар, разгоревшийся на территории промзоны на Промышленной улице в Москве. Площадь возгорания достигала 3 тыс. кв. м. У строения частично обрушилась кровля. Внутри помещения находились баллоны с фреоном. С огнём боролись 75 специалистов и 31 единица техники.

Днём ранее крупный пожар вспыхнул в Барнауле на складе, где хранились ёмкости из-под легковоспламеняющихся жидкостей и автомобильная резина. Площадь распространения огня составила 6 тыс. кв. м. Для тушения были задействованы 106 специалистов и 31 единица техники, а также пожарный поезд.