Москва, 26 ноября, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Россия в качестве ответной меры на враждебные действия Лондона ввела санкции против 30 граждан Великобритании, в том числе против нескольких министров. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Власти Британии не прекращают вести агрессивную антироссийскую риторику, вводить нелегитимные ограничения, поддерживать неонацистский киевский режим в своих геополитических интересах, сказано в заявлении МИД.

«Русофобская политика, сочетающая в себе попытки дискредитации действий России и её изоляции на международной арене, распространение дезинформации о нашей стране, в том числе в контексте специальной военной операции, вкупе с военной поддержкой ВСУ, граничащей с прямым вовлечением Великобритании в конфликт со всеми сопутствующими эскалационными рисками, свидетельствуют о настрое Лондона на дальнейшее системное противостояние в отношении России», — отметила пресс-служба.

Москва напоминает о бесперспективности подобного курса и призывает Лондон от него отказаться, а в качестве ответной меры включает в стоп-лист некоторых «проявивших себя на антироссийской ниве» представителей политического истеблишмента, военного блока и СМИ Великобритании, сказано также в заявлении.

Въезд в Россию запрещён, в частности, заместителю премьер-министра, министру по делам жилищного строительства, общин и местного самоуправления Анджеле Рейнер, главе МВД Ивет Купер, лорду-канцлеру, министру юстиции Шабане Махмуду, министру финансов Рэйчел Джейн Ривз.

Кроме того, ограничения введены в отношении целого ряда министров — по вопросам энергетической безопасности, здравоохранения, окружающей среды, предпринимательства и торговли, труда и пенсионного обеспечения, образования, а также глав министерств по делам Северной Ирландии и Уэльса.

Также въезд в Россию запрещён лидеру палаты общин парламента Великобритании Люси Марии Пауэлл и лидеру палаты лордов Анджеле Эванс Смит, ряду других чиновников, депутатов и предпринимателей, а также журналисту The Times Тому Боллу и журналисту The Daily Mail Дэну Вудланду.

Как передавало ИА Регнум, ранее 26 ноября пресс-служба ФСБ сообщила, что сотрудник посольства Британии в Москве Уилкс Прайор лишён аккредитации за указание ложных данных при въезде в РФ. В работе Прайора выявлены признаки разведдеятельности. Он сменил высланных в августе британских разведчиков, отметила пресс-служба.

Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова проинформировала, что в министерство вызвали посла Великобритании Найджела Кейси. Послу заявили о недопустимости работы британских спецслужб на территории РФ. Выйдя из здания МИД, Кейси не стал отвечать на вопросы корреспондента RT Чея Боуза и велел ему «проваливать».