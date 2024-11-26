Сантьяго, 26 ноября, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Против президента Чили Габриэля Борича было подано заявление в прокуратуру республики, его обвиняют в сексуальных домогательствах. Об этом 25 ноября сообщил его адвокат Джонатан Валенсуэлла Салдиас.

Cristobal Basaure Araya/Global Look Press

При этом, по словам адвоката, на самом деле Борич является в данной ситуации не преступником, а жертвой провокации.

«С июля 2013 года по июль 2014 года Борич стал жертвой систематического преследования по электронной почте со стороны взрослой женщины, которая встречалась с ним в по рабочим вопросам в Пунта-Аренас. С июля 2014 года между моим клиентом и отправителем этих писем не было никакого общения. Спустя десять лет отправитель электронных писем 6 сентября подал жалобу на Борича», — приводит слова юриста газета Emol.

Сам Борич настаивает на своей невиновности и выражает уверенность в том, что она будет доказана в соответствующей инстанции.

Как передавало ИА Регнум, в октябре шведская газета Aftonbladet сообщила о том, что футболист мадридского «Реала» Киллиан Мбаппе стал подозреваемым по делу об изнасиловании и сексуальном домогательстве. По данным издания, инцидент произошёл в одном из отелей Стокгольма, где футболист остановился вместе с родственниками. Заявление от жертвы поступило в полицию 12 октября. Уточняется, что в деле статус спортсмена указан как «обоснованно подозреваемый». Он означает самый низкий уровень подозрений. Сам футболист в соцсети X (бывший Twitter) назвал эти заявления фейковыми.

20 марта суд в Барселоне отпустил осуждённого за изнасилование бразильского футболиста Дани Алвеса под залог в 1 млн евро. Однако Алвеса ограничили в правах в качестве меры предосторожности: ему запретили общаться с пострадавшей, у него изымут испанский и бразильский паспорта, а также обяжут еженедельно отмечаться в суде.

В январе 2023 года Алвеса арестовали по обвинению в сексуальном насилии. В феврале 2024 года суд признал его виновным и приговорил к 4,5 года тюремного заключения и обязал выплатить потерпевшей 150 тыс. евро.