* — внесён в РФ в список террористов и экстремистов

Москва, 26 ноября, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Мосгорсуд в ходе заседания 26 ноября оставил в СИЗО блогера Джумабоя (Салмона Раджабзоду) (внесён в РФ в список террористов и экстремистов), который оскорблял русских девушек.

Кадр из видео

Раджабзода обжаловал свой арест, суд рассмотрел апелляцию и оставил её без удовлетворения, сообщила газета «Известия», ссылаясь на информацию от пресс-службы суда.

Блогера обвиняют по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Как передавало ИА Регнум, Раджабзода в соцсеях высмеивал русских девушек и отзывался о них оскорбительно. 7 января его задержали. Сначала блогер избежал ареста, но в сентябре Чертановский районный суд отправил его в СИЗО.

В октябре Росфинмониторинг внёс Раджабзоду в список террористов и экстремистов.