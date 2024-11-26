Токио, 26 ноября, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Около берегов японской префектуры Исикава (центральная часть Японии) произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба Главного метеорологического агентства Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 22:47 (15:47 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях в результате подземных толчков не поступало. Угрозу цунами не объявляли.

Как сообщало ИА Регнум, в 21:16 (15:16 мск) 17 ноября в у южных берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0, очаг которого залегал на глубине 10 км. Эпицентр подземных толчков находился у северо-восточного побережья острова Осима в Восточно-Китайском море.

Около побережья Кубы 10 ноября произошло два землетрясения магнитудой 5,9 и 6,8, второе из которых наблюдалось на расстоянии 64 км в юго-восточном направлении от города Мансанильо, где проживают 128 тыс. человек. Его очаг находился на глубине 17 км.

В провинции Адана на юге Турции 27 октября в 20:07 мск произошло землетрясение магнитудой 5,0. Очаг подземных толчков залегал на глубине 20 км.