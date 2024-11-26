Донецк, 26 ноября, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Байкер, староста храма, помощник депутата из Ленинградской области Игорь Шалонин в 2022 году в возрасте 53 лет отправился в зону проведения специальной военной операции вместо своего сына, сообщило 26 ноября «Донецкое агентство новостей».

Кадр из фильма

Шалонин стал героем новой серии фильма «Неновые регионы: Дорога домой» о спецоперации и её героях. Серия вышла в свет 26 ноября. Фильм готовят «Донецкое агентство новостей», «Запорожское агентство новостей», «Херсонское агентство новостей» и «Луганский информационный центр».

«В 2022 году, мне на тот момент было 53 года, мой сын решил пойти на службу по контракту, я пошёл его поддержать в военкомат, но получилось так, что сын по здоровью не прошел. Тогда как раз возраст был увеличен, я решил пройти медкомиссию, получилось, что уже сын меня провожал», — рассказал Шалонин.

Герой фильма сообщил, что счёл своим долгом и честью отправиться защищать Родину. Шалонин также рассказал, что его дед-украинец в годы Великой Отечественной войны сражался с нацистами во время блокады Ленинграда.

«Мой дед защищал ленинградскую землю, на которой я родился, а я сейчас защищаю его Родину. Фашизм, который они тогда не добили, приходится теперь добивать нам», — сказал собеседник агентства.

Шалонин заключил уже второй контракт с Минобороны и продолжает службу в зоне СВО в чине старшины батареи артразведки. За этот период он получил ранение, был награждён за свои подвиги, а также вновь стал отцом.

Как передавало ИА Регнум, героями сериала «Неновые регионы: дорога домой» становятся люди, чья история переплелась с Донбассом и Новороссией. Ранее вышла серия о кемеровском журналисте Анатолии Болдыреве, который родился в Горловке, уехал оттуда в 2000-х, но после начала спецоперации вернулся в Донецкую Народную Республику.

Героем третьей серии фильма ранее стал скрипач-виртуоз, общественный деятель Пётр Лундстрем, который с начала спецоперации доставляет на фронт необходимое снаряжение и выступает в зоне проведения СВО с концертами.