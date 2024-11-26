Берлин, 26 ноября, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Экс-федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах «Свобода», которые вышли во вторник, 26 ноября, поделилась воспоминаниями о встречах и общении с президентом России Владимиром Путиным. Так, она вспомнила, как российский лидер в июне 2007 года опоздал на на 33-й саммит тогда ещё «Большой восьмерки» (G8), проходивший в немецком Хайлигендамме, из-за пива.

dpa/picture-alliance/ТАСС

По её словам, Путин опоздал примерно на 45 минут и на её вопрос о том, что случилось, он ответил, что в этом вина Radeberger — знаменитого немецкого пива премиум-класса. Перед саммитом президент России попросил, чтобы ему в номер доставили ящик его любимого пива, с которым он познакомился еще во времена службы офицером КГБ в Дрездене в 1980-е.

Как вспоминает экс-канцлер, она была возмущена опозданием Путина, но не подала виду.

В мемуарах она рассказала, что познакомилась с Путиным ещё в качестве лидера тогда оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) в июне 2000-го, когда тот прибыл с визитом в Берлин. Больше всего Меркель запомнились восьмые германо-российские правительственные консультации в Томске, состоявшиеся через несколько месяцев после того, как она вступила в должность канцлера. Вечером того же дня, когда она прибыла в город, Путин пригласил делегацию на ужин в природный парк на окраине города. Меркель рассказала, что именно там впервые попробовала мясо медведя.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Меркель рассказала, что сотрудничество с президентом России было необходимо, чтобы предотвратить ситуацию, которая привела к конфликту на Украине. Для этого, по мнению политика, нужно было приобщить Россию к «всеобщему процветанию». Одним из вариантов подобного приобщения стало строительство газопровода «Северный поток». Меркель добавила, что, хотя эта попытка провалилась, она не считает её ошибкой. Она также рассказала в своих мемуарах о том, что её всегда поражала уверенность Путина в собственной правоте. Выдержки из книги опубликовала газета Die Zeit.

По мнению экс-канцлера ФРГ, российский лидер всегда требовал к себе серьёзного и уважительного отношения. Меркель добавила, что «Россия не исчезнет с карты мира».