Вашингтон, 26 ноября, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Бывший вратарь клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и московского «Спартака» Доминик Гашек раскритиковал идею проведение «Вечера русского наследия» во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз».

Илья Питалев/РИА Новости Доминик Гашек

На странице в соцсети X (бывший Twitter) он написал, что лига сошла с ума, решив придумать новый российский проект в период конфликта на Украине. Он призвал показать на стадионе и во время трансляции ряд исторических событий, в которых, по мнению Гашека, Россия якобы угнетала украинцев и другие европейские народы.

Сам матч запланирован на 13 декабря. Мероприятие может включать подарки для болельщиков и возможность сфотографироваться с российским нападающим «Коламбуса» Кириллом Марченко. Официального подтверждения о его проведении пока не поступало.

Как передавало ИА Регнум, Гашек неоднократно выступал против участия российских спортсменов в международных соревнованиях. В июле 2024 года он возмутился тем, что Международный олимпийский комитет разрешил спортсменам из РФ участвовать в Олимпиаде в Париже под нейтральными флагом.

В октябре чешский спортсмен раскритиковал руководство НХЛ за допуск к соревнованиям российских хоккеистов. В ответ экс-тренер «Спартака» Федор Канарейкин призвал Гашека вернуть все заработанные в России деньги, раз тот так не любит страну. Специалист предположил, что так у бывшего вратаря проявляется ревность к успехам звёзд российского хоккея.

Ранее Гашека уже призывали вернуть деньги, заработанные в России. Он в ответ заявил, что не собирается этого делать, так как считал РФ «достаточно демократическим государством» и ему никто не говорил обратного.