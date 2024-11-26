Варшава, 26 ноября, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Специалисты варшавской Военной технической академии нашли следы тротила на месте подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом 26 ноября сообщила радиостанция RMF24.

Swedish Coast Guard

По данным источника, польские эксперты получили на анализ пробы воды из района взрыва газопроводов и пробы образовавшейся после взрыва взвеси с морского дна для того, чтобы определить или исключить наличие в них отравляющих или взрывчатых веществ.

Отмечается, что присутствующие во многих районах Балтийского моря со времен Второй мировой войны следы химического оружия в пробах обнаружены не были, однако в трёх образцах были выявлены следы тротила.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции произошёл подрыв обеих ниток «Северного потока» и одной нити «Северного потока — 2». Президент РФ Владимир Путин позднее отметил, что такого рода диверсию невозможно было совершить без поддержки на государственном уровне. Глава государства добавил, что эту атаку организовали спецслужбы США.

Немецкое здание Spiegel в сентябре 2024 года написало, что газопроводы якобы подорвали дайверы во главе с бывшим агентом украинской секретной службы, для чего они взяли этого в аренду яхту «Андромеда». Позднее подводный археолог из ФРГ Свен Томас назвал эту версию несостоятельной, потому что яхта неспособна принять на борт необходимое для диверсии количество взрывчатки и оборудование для работы на глубине 500 м.

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев 11 ноября заявил, что подрыв расположенных на дне моря газопроводов «Северный поток» могло совершить только подразделение специального назначения одной из стран — участниц НАТО. Он также назвал нелепыми заявления о совершении этой диверсии Киевом, так как у ВМС Украины нет ни оборудования, ни специалистов для такого рода операций.