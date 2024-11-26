Киев, 26 ноября, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Если бы на Украине проходили выборы президента, почти треть граждан проголосовала бы за посла в Великобритании, бывшего главнокомандующего Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Игорь Маслов/РИА Новости

Опрос провёл украинский аналитический центр «Социальный мониторинг». Выяснилось, что 27% граждан отдали бы свои голоса Залужному, если бы выборы президента прошли в ближайшее воскресенье, 1 декабря.

За действующего главу киевского режима Владимира Зеленского отдали бы голоса 16% избирателей. Бывший президент Украины Пётр Порошенко получил бы 7% голосов, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) — 6%.

Кроме того, 15% граждан не смогли сделать выбор. Ещё 10% заявили, что не пошли на выборы президента.

Социологи проводили опрос методом телефонных интервью. Граждан опрашивали 15–21 ноября. В исследовании приняли участие 1200 респондентов. Статистическая погрешность составила 1,8%-2,9%.

Залужный с июля 2021 года по 8 февраля 2024-го был главкомом Вооружёнными силами Украины. Он 23 ноября заявил, что страны Европейского союза не готовы поддерживать Киев в такой мере, чтобы ВСУ вели против России «войну на истощение».

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года. Избранный президент должен был принять присягу 20 мая.

В ноябре 2023 года глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что выборов не будет. Зеленский 1 декабря заявил, что граждане якобы не хотят выборов из-за их «опасности и бессмысленности».

Президент России Владимир Путин 24 мая заявил, что Зеленский утратил свою легитимность как глава Украины. Он отметил, что единственной легитимной властью на Украине остаётся Верховная рада и её спикер.