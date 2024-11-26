Курск, 26 ноября, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Пресс-служба Министерства обороны РФ показала кадры с аэродрома Курск-Восточный, атакованного ракетами ATACMS. Фотографии были опубликованы во вторник, 26 ноября.

Министерство обороны РФ

На снимках видны обломки корпусов ракет с их номерами и иными данными, лежащие на взлётно-посадочной полосе и в других частях аэродрома.

Также пресс-служба Минобороны опубликовала аналогичные кадры с места второй атаки — на позиции зенитного ракетного дивизиона С-400.

Ранее пресс-служба сообщила, что в минувшие три дня было нанесено два удара ракетами ATACMS по Курской области. 10 ракет были сбиты, три достигли цели. Несколько военнослужащих ВС РФ получили ранения. Повреждения получили радиолокационная станция и объекты инфраструктуры аэродрома. Минобороны сообщило о подготовке ответа на атаку.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что в минувшие дни против России было применено дальнобойное оружие западных стран, и отметил, что после этого конфликт на Украине приобрёл глобальный характер. Те, кто сомневается, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул глава государства.

Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул президент. Объекты для поражения будут определяться исходя из угроз, Россия имеет право атаковать в том числе и объекты стран НАТО, добавил Путин.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в беседе с ИА Регнум ранее отметил, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории РФ наносят страны Запада. Это очень сложные технологии, на Украине необходимых специалистов нет, сказал эксперт. Фактически удары нужно воспринимать как ведение США, Британией и Францией боевых действий против России, подчеркнул Перенджиев.