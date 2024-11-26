Москва, 26 ноября, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Подача апелляции в суд Швейцарии российским биатлонистом Евгением Устюговым на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении его олимпийских медалей окажется бесполезной. Об этом 26 ноября заявил четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

Александр Вильф/РИА Новости Евгений Устюгов

«Устюгов идет в швейцарский суд, но я думаю, что это бесполезно. Мы всё время ищем политический заказ и всё прочее. Если доказано, то я согласен, что надо наказывать», — процитировал его портал Odds.

Тихонов добавил, что он выступает за принятие закона о допинге.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября дисциплинарный орган Biathlon Integrity Unit сообщил, что CAS отклонил апелляцию Устюгова на лишение его золотой и бронзовой медалей Олимпиады 2010 года в канадском Ванкувере. Суд счёл достаточным основанием для этого выявление «аномалий» в биологическом паспорте биатлониста.

Устюгов на Олимпиаде в Ванкувере занял первое место в масс-старте и третье место в эстафете. Его также лишили наград начиная с 2010 года, в том числе двух серебряных наград чемпионата мира 2011 года в Ханты-Мансийске.