Москва, 26 ноября, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Решение Германии не использовать газопровод «Северный поток — 2» вызывает удивление. Об этом 26 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ПАО «Газпром»

По словам представителя Кремля, одна из ниток «Северного потока» не пострадала в результате диверсии и может быть запущена в любой момент.

«Можно только недоумевать, почему, например, власти той же Германии не руководствуются чисто экономическими интересами и интересами экономической целесообразности для своей промышленности, для своих производителей, в конце концов, для своих граждан», — сказал он в ходе брифинга.

Песков добавил, что также в этой ситуации удивительно то, что немецкая сторона предпочитает приобретать энергоресурсы по более высокой цене из других источников.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 октября Песков заявил, что Кремлю неизвестно о планах компании «Газпром» по продаже газопровода «Северный поток — 2». Он уточнил, что газопровод не нужно восстанавливать, потому что одна из труб не получила повреждений.

Депутат бундестага (парламента ФРГ) от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс 24 ноября заявил о необходимости восстановить «Северные потоки» и снова начать дипломатический диалог с Россией. Для ФРГ будет выгодно нормализовать отношения с российской стороной и восстановить газопровод.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель 25 ноября заявила, что не жалеет о решении одобрить строительство «Северного потока — 2» вопреки давлению со стороны США. Она также признала, что отказ от российского газа оказался для ФРГ «серьёзным экономическим ударом».

Подрыв обеих ниток «Северного потока» и одной нити «Северного потока — 2» произошёл в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в конце сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин позднее отметил, что такого рода диверсию невозможно провести без поддержки на государственном уровне. Российский лидер уточнил, что эту атаку организовали спецслужбы США.