Агаповка, Челябинская область, 26 ноября, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Жительница Агаповского района Челябинской области добилась, чтобы цинковый гроб с её погибшим в зоне спецоперации дядей Игорем Косимовым был вскрыт. Выяснилось, что в гробу находился труп другого человека. Об этом сообщил 25 ноября портал 74.ru.

Global Look Press

Косимов перестал выходить на связь с родственниками в начале октября. Целый месяц на запросы семье сообщали, что мужчина жив. 19 ноября жена Косимова получила извещение о его смерти. После этого привезли тело в закрытом гробу, на 24 ноября были назначены похороны.

К сопроводительным документами мужчины была приложена копия паспорта. Родные обратили внимание, что это документы не Косимова, а другого военного. На гробе стояла надпись «Касимов М. Г.» с неправильно написанной фамилией и чужими инициалами.

Племянница настояла на том, чтобы гроб открыли. Осмотр тела проходил в морге. По лицу погибшего было не опознать, но родственники сразу поняли, что это другой человек.

«Он не подходит даже по телосложению, понимаете? Там мальчик лежал худенький, молодой», — рассказала племянница.

Как выяснилось, это военный из Тюмени. В этот город также привезли гроб с погибшим из зоны СВО. Планируется провести ДНК-экспертизу обоих тел.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в Тольятти в ходе организации похорон погибшего в зоне СВО Алексея Лазарева организация по оказанию ритуальных услуг забыла вырыть могилу. Как рассказала вдова военного Елена Лазарева, уже на кладбище родственников попросили подождать с полчаса, пока выроют могилу. Она рассказала, что ей было не до выяснения причин задержки.

Мэр Тольятти Николай Ренц в соцсети сообщил, что из фирмы — организатора похорон был уволен сотрудник, из-за которого произошла ошибка. Чиновник лично принёс извинения родственникам.