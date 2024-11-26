Лондон, 26 ноября, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Учения в финской Лапландии при температурах воздуха до -15 градусов оказались «культурным шоком» для военных армии Великобритании. Об этом 26 ноября рассказал заместитель командира 19-го полка британской королевской артиллерии майор Дэвид Мортимер.

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«Для многих наших военнослужащих пребывание в таких условиях стало настоящим потрясением», — привело его слова издание UK Defence Journal.

Отмечается, в манёврах, которые в течение недели проходили на полигоне Роваярви в Лапландии, принимали участие свыше 5 тыс. военных из 28 стран — участниц НАТО.

По утверждению Мортимера, эти учения оказались «фантастической» возможностью для британских военных показать модернизированные артиллерийские возможности партнёрам по НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, учения НАТО Lightning Strike 24 начались в Лапландии 4 ноября и продлятся до 28 ноября 2024 года. Они являются частью манёвров Dynamic Front 25, которые проводятся под руководством США в пяти странах и самыми крупными артиллерийскими учениями НАТО в истории.

Страны НАТО с 10 сентября начали серию учений у границ с Россией, которые будут продолжаться до конца осени. Всего будет проведено в общей сложности 12 учений по всей протяженности восточного фланга альянса.

Военный эксперт Александр Степанов 28 октября назвал артиллерийские учения НАТО Lightning Strike 24 подготовкой к войне с Россией. По его словам, в этих манёврах значима роль США, потому что таким образом Пентагон наращивает управляемость своих европейских сателлитов и создаёт единый слаженный ударный контур.