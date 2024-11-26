Москва, 26 ноября, 2024, 16:26 — ИА Регнум. С начала 2024 года Россию покинул 1 млн мигрантов. Об этом 26 ноября заявил эксперт по найму персонала, директор платформы «Мигрант-Сервис» Андрей Кладов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Отток иностранных рабочих очевиден. Преимущественно это граждане из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана», — процитировал его портал Ura.ru.

По его мнению, отъезд связан с введением новых региональных ограничений, из-за которых ряд сфер теперь не доступен для иностранных специалистов. Также причиной могли стать некомфортные условия проживания в стране. Кладов уточнил, что мигранты чаще выбирают вакансии, предлагающие жильё, питание и помощь в адаптации к жизни в России.

Эксперт не исключил, что при сохранении подобной динамики Россию будет ожидать серьёзная нехватка рабочей силы.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре глава Минтруда Антон Котяков отметил, что власти РФ планируют изменить действующую систему привлечения мигрантов к работе. Патент на работу потерял актуальность и требует реформы. Министр напомнил, что работодатели в РФ тратят деньги на обучение и медобследование иностранцев, при этом не получая гарантий того, что потенциальный сотрудник останется работать у них.

С начала 2024 года в России аннулировали более 43 тыс. патентов, выданных иностранным гражданам, своевременно не подавшим уведомление об осуществлении трудовой деятельности. Согласно вступившим в силу в январе правилам, иностранный гражданин в течение двух месяцев со дня выдачи патента обязан уведомить об осуществлении трудовой деятельности тот территориальный орган МВД, который выдал патент.

В апреле президент России Владимир Путин призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с ведомствами, правительством и администрацией президента проработать эти вопросы. Глава государства также заявил, что необходимо создать современные цифровые электронные базы биометрических данных, так как те, которые существуют, не позволяют полноценно препятствовать незаконной миграции.