Курск, 26 ноября, 2024, 16:10 — ИА Регнум. В результате удара ракетами ATACMS по Курской области несколько военнослужащих получили ранения. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщила пресс-служба Минобороны.

Максим Захаров/РИА Новости

23 ноября противник нанёс удар пятью ракетами ATACMS по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400, сказано в сообщении.

«В ходе противоракетного боя боевым расчетом ЗРПК «Панцирь», осуществлявшим прикрытие этого дивизиона, три ракеты ATACMS были уничтожены, а две — достигли цели. В результате удара повреждена РЛС. Среди личного состава есть пострадавшие», — отметила пресс-служба.

Кроме того, 25 ноября киевский режим нанёс удар восемью ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный. Семь ракет были сбиты, одна достигла цели.

«В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили лёгкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры», — сказано в сообщении.

В ходе обследования было подтверждено, что удары наносились ракетами ATACMS американского производства. Минобороны готовит ответные действия, отметила также пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что в минувшие дни против России было применено дальнобойное оружие западных стран, и отметил, что после этого конфликт на Украине приобрёл глобальный характер. Те, кто сомневается, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул глава государства.

Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул президент. Объекты для поражения будут определяться исходя из угроз, Россия имеет право атаковать в том числе и объекты стран НАТО, добавил Путин.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в беседе с ИА Регнум ранее отметил, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории РФ наносят страны Запада. Это очень сложные технологии, на Украине необходимых специалистов нет, сказал эксперт. Фактически удары нужно воспринимать как ведение США, Британией и Францией боевых действий против России, подчеркнул Перенджиев.

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с ИА Регнум отмечал, что в зону поражения ракетного комплекса «Орешник» попадают все без исключения военные объекты на территории всех европейских стран НАТО.